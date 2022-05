F1 22 : le Grand Prix de Miami en gameplay 4K avec Charles Leclerc au volant de sa Ferrari

Ferrari F1-F75 de Charles Leclerc qui est proposée et une chose est sûre, c'est que ça va très vite. C'est d'ailleurs le pilote français qui sera la tête d’affiche de la jaquette finale de F1 22, lui qui est actuel leader du FIA Formula One World Championship. Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas le circuit de Miami, sachez qu'il est situé en plein coeur de la ville, qu'il dispose de

Ce week-end, les amateurs de Formule 1 ont pu découvrir le Grand Prix de Miami, remporté par Max Verstappen (Red Bull) en battant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz ce dimanche 8 mai. L'occasion pour Codemasters et Electronic Arts de nous permettre de revivre ce moment à travers une vidéo de gameplay en 4K. Pour nous mettre en appétit, c'est la19 virages, dont la plupart ont une vue directe sur le Hard Rock Stadium, fief de l’équipe de NFL des Miami Dolphins. Avec trois zones de DRS et une longue ligne droite jusqu’à l’arrivée où la vitesse devrait atteindre les 320 km/h, les opportunités de dépassement seront nombreuses sur ce circuit rapide et fluide de 5,41 km.

La sortie de F1 22 est calée pour le 1er juillet 2022 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One, et les joueurs peuvent dès à présent précommander l’Édition Champions en version numérique pour du contenu additionnel et un accès anticipé de trois jours. L’Édition Champions propose également pour une durée limitée du contenu additionnel, dont un pack inspiré de la ligne d’horizon et des lumières emblématiques de la ville de Miami. Vous savez tout.