F1 22 : toutes les nouveautés du jeu présentées en une grosse vidéo

La campagne marketing autour de F1 22 est particulièrement rôdée et rythmée puisqu'on a droit à une nouvelle grosse vidéo concernant le jeu. Il est question aujourd'hui de présenter l'ensemble des fonctions de gameplay de cette cuvée 2022, à commencer par nous expliquer que la physique a été améliorée pour s'adapter aux nouvelles règles aérodynamiques. D'ailleurs, cette année, il sera possible d'accéder au Sprint F1, aux tours de chauffe, aux voitures de sécurité et aux arrêts dans les stands. La vidéo explique aussi que le jeu proposera une IA adaptative, ce qui signifie que le jeu s'adaptera en fonction du niveau du joueur pour être dans la justesse et non dans la pénalité. Autre nouveauté de ce F1 22, on pourra compter sur le F1 Life qui est une sorte de hub communautaire où l'on peut exhiber fièrement ses bagnoles et ses dernières acquisitions. Rappel : F1 22 sortira le 1er juillet 2022, juste avant le Gran Prix Formula 1 Lenovo British et ça sera sur PS5, Xbox Series, PS4, et Xbox One.