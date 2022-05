EA Sport F1 22 : des images en 4K du Grand Prix de Miami et des premiers retours mitigés

On le sait depuis peu, c'est le 1er juillet 2022 que F1 22, de son vrai nom EA Sports F1 22, sortira des pit stops pour aller dévaler les plus grandes pistes des circuits mondiaux. Premier épisode qui résulte du rachat de Codemasters par Electronic Arts, le jeu a bien l'intention de continuer sur sa lancée et de rester une référence en la matière. Des sessions preview ont été organisées récemment pour la presse spécialisée, mais les premiers retours annoncent une épisode de transition, qui n'a pas eu le temps de faire sa transition. Il y a certes des nouveautés et quelques changements, mais vraisemblablement, tout cela reste mineurs. En attendant d'en avoir le coeur net une fois que le jeu sera sorti, on vous partage ces screenshots 4K du jeu. Visuellement, ça en jette quand même...