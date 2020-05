F1 2020 : du gameplay en 4K 60fps sur PC, avec des moteurs qui ronronnent

En attendant son arrivée pour le 17 juillet prochain sur PC, PS4, Xbox One et même Google Stadia, F1 2020 s'est laissé approcher le temps d'une session preview en ligne, confinement oblige. C'est donc notre spécialiste matos et grosses cylindrées, Damien Greffet, qui s'est donc lancé sur le bitume du prochain F1 2020, toujours en développement dans les studios de Codemasters, des spécialistes du jeu de courses, quelle que soit la discipline. Si vous avez déjà pu lire ses impressions volant en mains, sachez que nous avons désormais une vidéo de gameplay à vous proposer en exclusivité. Pendant 6 minutes, vous allez pouvoir entendre ronronner le moteur de ces Formule 1 lancées à vive allure, dans une résolution 4K et en 60fps, le Saint Graal quand on est gamer aujourd'hui.