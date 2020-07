F1 2020 : un trailer qui présente les principales nouveautés du jeu

Le bouton "Overtake" sera bien présent pour se donner une chance lors des dépassements, un rétro intérieur virtuel sera disponible, et les débutants pourront profiter de plusieurs assistances. Enfin, le multijoueur en écran splitté, les monoplaces Classics et les incontournables éléments de customisation seront aussi de la partie. Pour mémoire, F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur Xbox One, PC, Stadia et PS4.



Hanoi au Vietnam, Zandvoort aux Pays-Bas) ont été ajoutés, sans oublier la refonte du système de contrat pour apporter un peu de piment durant la saison.Le bouton "Overtake" sera bien présent pour se donner une chance lors des dépassements, un rétro intérieur virtuel sera disponible, et les débutants pourront profiter de plusieurs assistances. Enfin, le multijoueur en écran splitté, les monoplaces Classics et les incontournables éléments de customisation seront aussi de la partie. Pour mémoire, F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur Xbox One, PC, Stadia et PS4.

Pendant que Damien enchaîne les tours dans F1 2020, Codemasters dévoile un trailer inédit qui revient sur les principales nouveautés de cet épisode. Il y a tout d'abord le mode "My Team", avec lequel on pourra créer notre propre écurie et en gérer chaque aspect. Il sera également possible de se lancer dans une carrière de dix ans et de se mesurer aux meilleurs pilotes de la discipline, sachant que passer par la F2 sera envisageable. Deux circuits (