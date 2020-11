F1 2020 : une démo gratuite sur Xbox One et PS4, la preuve en vidéo

Disponible depuis le 10 juillet dernier sur Xbox One, PS4, PC et Stadia, F1 2020 fait aujourd'hui l'objet d'une démo gratuite sur les consoles de Microsoft et de Sony Interactive Entertainment. C'est en effet ce que Codemasters annonce par le biais d'un communiqué officiel, en précisant qu'avec cette version d'essai, "les joueurs peuvent commencer à créer leur propre équipe F1, choisir une équipe de Formule 2 pour les accompagner, ainsi que participer au premier week-end de course en Australie." Naturellement, en cas d'achat de la version définitive, la progression sera conservée.Pour connaître toutes les nouveautés incluses dans cette mouture, on vous conseil de jeter un oeil au test très complet de Damien