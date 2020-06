F1 2020 : un nouveau trailer consacré à la Deluxe Schumacher Edition

F1 2020 refait surface à travers une toute nouvelle vidéo généreusement offerte par Codemasters. Cette fois-ci, c'est la fameuse Deluxe Schumacher Edition qui est mise en avant, histoire de rappeler que les possesseurs de cette version pourront se glisser aux commandes des monoplaces ayant jalonné la carrière du Baron Rouge : la Jordan 191, la Benetton B194, la Benetton B195, et la Ferrari F1-2000."De plus, les possesseurs de la Seventy Edition ou de la Deluxe Schumacher Edition auront également accès à la Ferrari F2004, avec laquelle Michael Schumacher a battu le record mondial en remportant sa septième victoire, est-il mentionné dans le communiqué. C’est un des modèles préférés des fans depuis sa première apparition dansF12017, sa version 2020 a été mise à jour avec la présence du symbole #1 sur le nez de la voiture, et du nom du pilote estampé sur l'appui-tête."Parmi les autres avantages procurés par la Deluxe Schumacher Edition, il y a du contenu exclusif ainsi qu'un accès anticipé de trois jours. Enfin, n'oublions pas qu'une édition spéciale - sur laquelle de plus amples informations seront divulguées ultérieurement - avec un SteelBook sera proposée. La sortie de F1 2020 est fixée au 10 juillet prochain sur Xbox One, PS4 et PC.