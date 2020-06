F1 2020 : un trailer qui nous montre qu'on pourra créer notre écurie

Codemasters nous dévoile un tout nouveau trailer de gameplay dédié à F1 2020 dans lequel on découvre les nouveautés apportées au jeu, et plus particulièrement l'aspect gestion du titre qui semble plus poussé que jamais. Désormais, les joueurs vont pouvoir incarner le rôle d'un patron d'écurie qui devra tout gérer de A à Z. On devra acheter des installations, les améliorer, construire une monoplace, gérer un budget et des sponsors, et embaucher des pilotes qui placeront nos monoplaces sur le podium. Bien sûr, il sera aussi possible de piloter les voitures de sa propre écurie, afin de multiplier les casquettes, et de pouvoir avoir un aperçu particulièrement complet de la vie dans les paddocks. Rappelons que F1 2020 sortira le 10 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.