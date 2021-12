Elden Ring : une nouvelle cinématique à couper le souffle pour raconter l'histoire

Le programme était tellement chargé pour ces Game Awards 2021 qu'on ne savait plus où donner de la tête ; à tel point que des jeux comme Elden Ring qui ont déjà eu droit à des expositions majeures ces derniers mois passaient presque inaperçus. Pourtant, pour la cérémonie de Geoff Keighley, FromSoftware et Bandai Namco Entertainment avaient préparé un trailer cinématique de haute volée, qui a servi de Story Trailer et nous parler de ce qui se passe dans l'Entre-Terre. On se retrouve propulsé dans une époque lointaine, où l'on va être témoin de l’Effondrement, une guerre initiée par la soif de pouvoir des demi-dieux qui a engendré les ténèbres dans l’Entre-terre. On va donc être amené à combattre aux côtés du général Radahn et de Malenia l’amputée, deux guerriersqui n’ont pas pu réunir un monde si profondément brisé. Il ne reste plus qu’un seul espoir : qu’un nouveau Seigneur d’Elden fasse des miracles.Ce trailer est également l'occasion de rappeler que ce jeu a été réalisé en partenariat avec George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, et niveau street cred, ça force toute de suite le respect auprès du grand public. Pas étonné que son nom ait été mentionné en gras lors de ces Game Awards 2021. Dans tous les cas, la sortie de Elden Ring est attendue pour le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.