Elden Ring : un dernier gros trailer pour présenter l'open world, les combats et les boss

Maintenant que Horizon 2 Forbidden West est sorti, tous les regards sont tournés du côté de Elden Ring, le dernier gros blockbuster de ce mois de février 2022 et clairement, Bandai Namco Entertainment et FromSoftware le savent. Aussi, pour donner un dernier coup de boost à la campagne promo, rien de mieux qu'un dernier trailer pour présenter l'univers dans lequel le joueur va être plongé. A l'aide d'une voix off commentée, on apprend les rouages de cet Action-RPG qui va se dérouler dans un monde ouvert, une première pour le studio, qui va réunir tous les ingrédients de ce qu'ils ont fait auparavant. Dans ce monde gothique, très dark fantasy, le joueur va créer son propre personnage, lui attribuer un style, des compétences et partir déchaîner sa puissance sur des ennemis et des boss tous plus uniques les uns que les autres. Dragon immense, gardiens de temple, chevalier puissant, main sur pattes, créatures étranges, on retrouve tout le lore des Souls artistiquement parlant. D'une durée de plus de 6 minutes, cette vidéo peut d'ailleurs spoiler les joueurs d'une quelconque manière. De l'autre, elle donne clairement envie de se donner rendez-vous le 25 février prochain, date de sortie du jeu.