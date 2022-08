DualSense Edge : la version Pro de la manette de la PS5 officialisée, tous les détails

Tom Henderson avait donc tout bon. Comme il l'avait annoncé en juin dernier dans un papier publié sur Try Hard Guides , Sony Interactive Entertainment va commercialiser une version Pro de sa manette PS5. Annoncée lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, cette DualSense Edge (c'est son nom) reprend peu ou prou ce qui se fait chez Microsoft avec la Xbox Controller Elite. Grosse modo, il sera possible d'interchanger les sticks analogiques, de profiter de nouvelles gâchettes arrière, mais aussi de personnaliser chacune des touches de la manette. Cela veut dire qu'il sera possible d'assigner

toutes les touches comme on l'entend, soit en remappant, soit en désactivant les entrées de boutons spécifiques. De même, il sera autorisé d'affiner la visée en ajustant la sensibilité du stick et les zones mortes (soit la distance sur laquelle votre stick analogique se déplace avant d'être reconnu dans un jeu). Bien sûr, il sera possible d'enregistrer plusieurs profils afin de passer de l'un à l'autre facilement, sachant que le bouton Fn a été créé pour ajuster facilement chaque configuration. Cette DualSense Edge conservera toutes les fonctionnalités de la DualSense classique, à savoir le retour haptique, les gâchettes adaptatives, le microphone intégré, les commandes de mouvement et tout le reste. Voici la vidéo et quelques images de la manette, ainsi qu'un résumé complet de ses caractéristiques.





● Des commandes ultra-personnalisables : Vous pouvez rendre la manette sans fil DualSense Edge uniquement vôtre en remappant ou en désactivant des entrées de boutons spécifiques et en affinant votre visée en ajustant la sensibilité du stick et les zones mortes (la distance sur laquelle votre stick analogique se déplace avant d'être reconnu dans un jeu).

● Possibilité d'enregistrer plusieurs profils : Une fois que vous avez trouvé vos paramètres de contrôle idéaux, vous pouvez les enregistrer dans des profils uniques et passer de l'un à l'autre à la volée.

● Interface utilisateur sur la manette : Le bouton Fn dédié vous permet d'ajuster facilement votre configuration tout en restant concentré sur l'action en jeu - basculez rapidement entre vos profils de contrôle prédéfinis, ajustez le volume du jeu et du chat, et accédez au menu des paramètres du profil de la manette pour configurer et tester de nouvelles itérations de contrôle en cours de jeu.

● Sticks et boutons arrière interchangeables : Trois types de sticks interchangeables (standard, à dôme élevé et à dôme bas) vous permettent de rester à l'aise en jeu tout en maintenant l'adhérence et la stabilité. Les deux ensembles interchangeables de boutons arrière (demi-dôme et levier) peuvent être configurés pour être n'importe quelle autre entrée de bouton, mettant ainsi plus de contrôles essentiels à votre portée.

● Modules de sticks remplaçables : Jouez plus longtemps avec la possibilité de remplacer entièrement chaque module des sticks sur la manette.

● Fonctions intégrées de la DualSense : La manette sans fil DualSense Edge conserve le confort caractéristique et l'expérience immersive de la DualSense, notamment le retour haptique, les gâchettes adaptatives, le microphone intégré, les commandes de mouvement et bien plus encore.

En plus des sticks et des ensembles de boutons arrière inclus, la manette sans fil DualSense Edge est livrée avec un câble tressé USB Type-C, qui utilise un boîtier de connecteur pour se verrouiller dans la manette, de sorte qu'il est beaucoup moins susceptible de glisser. L'étui de transport inclus, qui permet de garder votre manette sans fil DualSense Edge et ses composants, vous permet de recharger la manette via une connexion USB pendant qu'elle est rangée dans l'étui.