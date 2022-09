DragonBall Super Super Hero : un 2è trailer en VF avec un Gohan surpuissant !

Sorti en juin dernier au Japon, et à la mi-août aux Etats-Unis, Dragon Ball Super SUPER HERO n'arrivera en France que le 5 octobre prochain. Evidemment, si les ultra fans se sont arrangés pour voir le film en avance et ne pas attendre l'automne prochain pour spoiler la planète entière, du côté de Sony Pictures France, on prépare l'arrivée de Gohan, Piccolo, Broly et le retour de l'armée du Ruban Rouge. Un nouveau trailer, doublé en français, a d'ailleurs été partagé par l'éditeur qui nous offre une bande annonce particulièrement aguicheuse. Il faut dire que les images sélectionnées ont de quoi attirer le chaland, et encore plus celles et ceux qui s'intéressent à l'univers de Dragon Ball. C'est l'occasion en effet de remettre sur le devant de la scène deux personnages sous-estimés depuis bien trop longtemps, à savoir Gohan et Piccolo. Le premier qui avait brillé pour son combat face à Cell lorsqu'il était jeune enfant a malheureusemenr été relégué comme un personnage de seconde zone par la suite. C'est l'occasion de réutiliser aussi l'Armée du Ruban Rouge, plus puissante que jamais, après la création de nouveaux humanoïdes, Gamma N°1 et Gamma N°2, à la force de frappe supérieure que Cell. Créé pour se venger de Goku, c'est face à Gohan et Piccolo qu'il vont avoir affaire...Vingt-et-unième film d'animation japonais de l'univers Dragon Ball, il est surtout le premuier long métrage réalisé entièrement en images de synthèse. Une première pour la saga qui a été chapeauté par Akira Toriyama en personne, qui a d'ailleurs fait les éloges du film et des personnes ayant travaillé dessus. Grâce à une histoire qui met de côté Goku et Vegeta, et recentre l'intérêt autour de la responsabilité de Gohan en tant que père, Dragon Ball Super SUPER HERO dévoile un autre aspect de l'univers Dragon Ball. C'est aussi un film qui ne mise pas sur la surenchère de puissance de ses personnages, mais remet à niveau les forces et les oppositions à une échelle moins cosmique on va dire. C'est du moins ce qu'il en ressort d'après les retours des personnages ayant déjà vu le film.