Dragon Ball Z Kakarot : le 1er trailer de gameplay du DLC avec Beerus

Quelques jours après nous avoir gratifié des premiers sreenshots du DLC "Un Nouveau Pouvoir s'éveille", Bandai Namco Entertainment lâche enfin le tout premier trailer de ce contenu supplémentaire qui permettra de jouer avec Goku en Super Saiyan God (la transformation avec les cheveux rouges là) et donc d'affronter Beerus, le dieu de la destruction. Celui-ci avec son niveau de puissance de 250 risque d'être un adversaire de taille, d'autant qu'il lâchera ses attaques les plus folles. Evidemment, qui dit Beerus dit aussi Whis, qui ne sera pas loin, tout comme Vegeta qui profitera aussi de sa nouvelle métamorphose pour nous montrer ses nouvelles attaques. La sortie de ce DLC "Un Nouveau Pouvoir s'éveille" sera à disposition des joueurs à partir de demain, mardi 28 avril 2020. On rappelle d'ailleurs que l'add-on ne sera accessible que par le biais du Season Pass, vendu 24,99€.