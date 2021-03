Dragon Ball Z Kakarot : un DLC consacré à l'arc de Trunks du futur annoncé en vidéo

Dragon Ball Z : Kakarot. L'éditeur a ainsi dégainé un trailer consacré à " Trunks : The Warrior of Hope", un DLC reprenant l'arc de Trunks du futur. Les fans connaissent déjà l'histoire : Goku meurt des suites d'un virus cardiaque, et personne n'est en mesure d'affronter C-17 et C-18 qui débarqueront six mois après le décès du héros. Ses amis se feront éliminer les uns après les autres, ce qui plongera définitivement le monde dans le chaos. Treize ans plus tard, l'aventure de Trunks débute.



A noter que cette extension - attendue pour l'été prochain - est incluse dans le Season Pass "Un Nouveau Pouvoir s'éveille" dont le premier contenu était découpé en deux parties. Enfin, n'oublions pas de préciser que Bandai Namco Entertainment déploiera demain (9 mars) une mise à jour gratuite ajoutant des nouvelles cartes au jeu gratuit Dragon Ball Card Warriors. Dragon Ball Z : Kakarot est disponible sur Xbox One, PC et PS4.





Comme on pouvait s'y attendre, Bandai Namco Entertainment a profité du Dragon Ball Games Battle Hour qui a eu lieu ce week-end pour donner des nouvelles de