Dragon Ball Z Kakarot : du gameplay pour la 2e partie du DLC "Un Nouveau Pouvoir s'éveille"

Dragon Ball Z : Kakarot refait surface à travers une toute nouvelle vidéo de gameplay fraîchement mise en ligne par Bandai Namco Entertainment. D'une durée de quatre minutes et des poussières, elle est consacrée à la seconde partie du DLC "Un Nouveau Pouvoir s'éveille". Pour ceux qui l'auraient oublié, on rappelle que dans cette extension, Gokû et Vegeta - capables, ici, de se transformer en Super Saiyan God Super Saiyan - devront affronter Golden Freezer.Pour le moment, l'éditeur n'est pas encore décidé à communiquer la moindre date pour cette partie 2, si ce n'est un vague "automne". Néanmoins, les plus impatients peuvent ronger leur frein avec Dragon Ball Card Warriors, un jeu de cartes gratuit dont on vous a parlé à cette adresse et qui est sorti le 28 octobre dernier sur Xbox One, PS4 et PC.