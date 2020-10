Dragon Ball Z Kakarot : un trailer pour le jeu de cartes gratuit, il sortira cette semaine

Dragon Ball Z : Kakarot pourraient en profiter

la seconde partie du DLC "Un Nouveau Pouvoir s'éveille", le jeu de cartes gratuit Dragon Ball Card Warriors débarquera finalement le 28 octobre, soit dans deux petits jours. C'est en effet ce qu'annonce Bandai Namco Entertainment via un communiqué officiel, en diffusant une vidéo qui permet de mieux cerner les règles. Vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience pour la suite des festivités, compte tenu que l'éditeur japonais continue d'entretenir le flou avec un vague "automne".



Ca ne nous empêche pas de rappeler qu'en plus de suivre les pérégrinations de Gokû et Vegeta en Super Saiyan God Super Saiyan, l'extension comprendra le Mob Battle où il s'agira d'affronter une centaine d'adversaires en même temps. Heureusement, on pourra compter sur l es attaques "Z Combination" pour infliger un maximum de dégâts. Dragon Ball Z : Kakarot est disponible sur Xbox One, PS4 et PC.









