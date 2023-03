Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 : le jeu annoncé à la surprise générale, voici la 1ère vidéo !

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 arrivera cette année, ou plutôt en 2024...





Comme ça, sans prévenir, Bandai Namco Entertainment a annoncé ce soir l'arrivée d'un nouvel épisode de la série des Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Un reveal effectué sur Twitter à travers une vidéo teaser dans laquelle on aperçoit de vieilles séquences de gameplay de précédents épisodes de Budokai Tenkaichi, du temps où la série sortait sur PS2. C'est d'ailleurs sur un écran de télévision cathodique que ces images sont présentées, ce qui nous rappelle à quel point le dernier épisode date d'il y a Mathusalem. Mais rapidement, la vidéo va faire disparaître ce téléviseur d'un autre temps pour basculer sur des images en 16/9 et en HD, en transitionnant vers un Son Goku modélisé avec les graphismes d'aujourd'hui et qui se transforme alors en Super Saiajin Blue. Preuve qu'il ne s'agira en rien d'un remake, mais bel et bien d'une suite.Si pour le moment, le nom officiel du jeu n'a pas été communiqué, la tagline prépare le joueur à un nouveau "Sparking", qui était ainsi le nom officiel du jeu en japonais. On vous rappelle en effet qu'au Japon, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi se nommait Dragon Ball Z Sparking!, tandis que les deux épisodes suivants avaient la mention "Neo", puis "Meteor". Quoi qu'il en soit, c'est un rêve qui est en train de se réalisé, créant ainsi un véritable raz-de-marée de joie sur les réseaux sociaux, le nom de Budokai Tenkaichi 4 devenant trend topic en quelques minutes. Reste à savoir si ce