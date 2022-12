Dragon Ball in Concert : voici toutes les dates du ciné-concert en France

De plus en plus populaires, les ciné-concerts qui rendent hommage à nos oeuvres pop-culture les plus chères se multiplient. En 2023, dès le mois de janvier même, tous les fans de Dragon Ball (et on les sait nombreux) pourront découvrir les meilleurs musiques de l'oeuvre d'Akira Toriyama un peu partout en France. En effet, DragonBall in Concert va faire escale dans les plus grandes salles de spectacle de France avec pas moins d'une vingtaine de représentations. Pour rendre hommage aux musiques mythiques créées par Shunsuke Kikuchi (décédé en avril 2021), c'est la Sinfonia Pop Orchestra qui a été mandatée pour nous faire vibrer. Elle sera accompagnée d’un pop-band afin d'interpréter les musiques et les chansons de DragonBall, DragonBall Z et DragonBall Super. Cerise sur le cake, Hiroki Takahashi, célèbre chanteur original DragonBall, sera sur scène pour interpréter les célèbres titres de la saga Dragon Ball, sachant que chaque séquence sera projetée en même temps sur un écran géant de 20 mètres. Voici les dates dans toute la France de ce ciné-concert Dragon Ball.



Dragon Ball in Concert

- Mercredi 25 & jeudi 26 janvier, Dôme de Paris - Palais des Sports, à 20h

- Vendredi 3 février, Zénith de Dijon à 20h

- Samedi 4 février, Axone de Montbéliard à 20h

- Dimanche 5 février, Zénith de Strasbourg à 17h

- Samedi 11 février, Halle Tony Garnier Lyon à 20h

- Dimanche 12 février, Zénith d’Auvergne à 17h

- Vendredi 17 février, Dôme de Marseille à 20h

- Samedi 18 février, Zénith de Montpellier à 20h

- Dimanche 19 février, Zénith de Toulouse à 17h

- Vendredi 24 février, Zénith de Caen à 20h

- Samedi 25 février, Poitiers Arena à 20h

- Dimanche 26 février, Zénith de Nantes à 17h

- Samedi 18 mars, Arena Reims à 20h

- Dimanche 19 mars, Galaxie Amnéville à 17h

- Vendredi 24 Mars, Zénith de Lille à 20h

- Samedi 25 Mars, Palais12 à Bruxelles à 20h

- Samedi 15 Avril, Zénith de Rouen à 20h

- Dimanche 16 Avril, Rennes Muzikhall à 17h

- Vendredi 28 Avril, Bordeaux Arkea Arena à 20h



Durée 2h30 – entracte comprise

Tarifs : à partir de 35 €

Billetterie : dragonballinconcert.com et points de vente habituels