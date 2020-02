Dragon Ball FighterZ : une vidéo de 4 min avec Kefla, le jeu défonce toujours autant

Caulifla et Kale sera le premier personnage du Season Pass #3 dont on pourra profiter dès le 28 février prochain. Goku Ultra Instinct a été dévoilé lui aussi, mais on ignore à partir de quand il sera disponible. Et concernant les trois autres combattants inclus dans le sésame, le mystère est encore plus épais.Dragon Ball FighterZ est sorti sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.