Dragon Ball FighterZ : des nouvelles images du Dramatic Finish de Goku Ultra Instinct

le FighterZ Pass 3 contient trois autres personnages dont l'identité demeure inconnue. Dragon Ball FighterZ est sorti sur Xbox One, PC, Nintendo Switch et PS4.

Dragon Ball FighterZ refait surface à travers des nouvelles images fraîchement mises en ligne par Bandai Namco Entertainment. Les clichés en question se focalisent sur le fameux Dramatic Finish de Goku Ultra Instinct qui, à en croire le visage crispé de Kefla, sera tout sauf une caresse. D'ailleurs, si le personnage issu de la fusion entre Kale et Caulifla est disponible depuis le 28 février, on ignore toujours la date à partir de laquelle on pourra incarner Goku Ultra Instinct.Et puis, n'oublions pas que