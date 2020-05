Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco fait le point sur les ventes, le jeu fait mieux que Xenoverse 2

Kefla et Goku Ultra Instinct ayant été déployés pour le moment. FighterZ Pass 3, seuls (Special 01), Goku SSGSS (Special 01) et Vegeta SSGSS (Special 01), à condition de se connecter avant le 28 mai 17h. Enfin, n'oublions pas qu'il reste encore à découvrir les autres personnages contenus dans le

Dragon Ball FighterZ est également un succès commercial comme l'attestent les derniers chiffres communiqués par Bandai Namco Entertainment. En effet, l'éditeur annonce que le jeu totalise désormais plus de cinq millions d'exemplaires vendus dans le monde, sachant qu'il est disponible depuis le 26 janvier 2018 sur Xbox One, PS4 et PC, et quelques mois plus tard (septembre) sur Nintendo Switch. A titre de comparaison, Dragon Ball Xenoverse 2, qui est sorti en 2016, compte six millions de jeux commercialisés. Cinq millions, c'est également le nombre de Tekken 7 écoulés, ce qui démontre que Dragon Ball FighterZ est parvenu à se faire une place sur le marché très concurrentiel de la baston.Pour récompenser la communauté de sa fidélité, Bandai Namco Entertainment a décidé de remettre cinq millions de Zeni aux joueurs ainsi que des avatars à l'effigie de C-21