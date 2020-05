DOOM Eternal : notre unboxing du collector avec le casque du Doom Slayer

Sorti le 20 mars dernier, DOOM Slayer fait indéniablement partie des meilleurs jeux de l'année 2020, et qui lui a valu la superbe note de 18/20 dans les colonnes de JEUXACTU. Alors que Bethesda Softworks s'apprête à déployer la première extension qui proposera un rallongement de la campagne solo et de grosses nouveautés pour le mode multijoueur, nous avons décidé de profiter de ce premier week-end déconfiné pour vous proposer notre unboxing de l'édition collector, vendu à l'époque 230€. On a bien à l'époque, puisque l'objet tant convoité est désormais en rupture de stock. Il faut dire que le casque du Doom Slayer proposé à l'intérieur a poussé les collectionneurs et les fans de la série à se ruer dessus, d'autant qu'on a aussi droit à une petite lithographie, un K7 audio fonctionnelle qui recèle la sountrack du jeu, un steelbook du jeu, mais aussi des bonus in-game à télécharger.



Justement, si jamais vous n'avez jamais vu à quoi ressemble le contenu de cette édition collector, laissez-vous tenter par notre déballage avec gants de velours blancs et mini cutter japonais ; notre signature move, vous le savez.