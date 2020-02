DOOM Eternal : 2 minutes de gameplay en 4K avec 45 Glory Kills ultra gores

Alors que le Slayer n'arrivera pas sur PC et consoles avant le 20 mars prochain, Bethesda fait monter la pression en confiant à nos confrères d'IGN plus de 2 minutes de gameplay en 4K avec 45 Glory Kills ultra gores. C'est l'occasion de s'apercevoir que les développeurs ont pensé à inclure une très large variété d'animations, afin que les joueurs n'aient pas fait le tour des exécutions après seulement quelques heures de jeu. On disposera donc d'un maximum de possibilités pour déchirer du démon à mains nues et les renvoyer en enfer.



Il s'agit d'ailleurs d'un point capital, puisque dans DOOM Eternal, le joueur devra utiliser les différents finish moves à sa disposition pour récupérer de la vie, des munitions et de l'armure. Vous l'aurez compris, on passera pas mal de temps au corps-à-corps. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil aux previews de la rédaction. Rendez-vous est pris le 20 mars prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.