Divers : des jaquettes de jeu vidéo façon affiche d'Akira pour un résultat de fou

Plusieurs artistes ont décidé de reprendre des jaquettes de jeu vidéo, mais aussi de films ou de séries, pour les faire ressembler à la mythique affiche d'Akira. On va donc retrouver tous les héros traditionnels habitués à se déplacer à moto (Dante, Link, Cloud), mais aussi tout un tas de héros avec leurs moyens de déplacement favori. On peut ainsi voir Snake et son carton favori, V et sa Quadra, ou encore le Master Chief avec son Warthog. En ce qui concerne les films et animés, on peut aussi voir des clins d'oeil à Blade Runner, Ghost in the Shell, Cowboy BeBop, Drive...etc. Les images sont généralement signées par leur auteur, et on peut les retrouver sur Deviantart et sur la page Facebook Sadnessl1fe.