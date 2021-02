Disney+ : le nombre d'abonnés augmente très très vite, Netflix bientôt détrôné ?

Lorsque Disney+ s'est lancé en novembre 2019, la Walt Disney Company avait pour objectif d'atteindre entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici à 2024. Il faut croire que le groupe a sous-estimé son potentiel puisque c'est en 15 mois seulement que la plateforme a franchi le cap de 94,9 millions de subscribers. Une prouesse incroyable que personne n'a pu venir, du moins dans un laps de temps aussi réduit. C'est en effet lors de ses résultats trimestriels Q1 2021 du 11 février dernier que ces chiffres ont été révélés et qui prouvent que la croissance ultra dynamique de la plateforme SVOD. Attention tout de même, il est de bon ton de noter que Disney considère un abonné payant n'importe quelle personne ayant souscrit à un package global, tel que Canal+ ou bien encore l'opérateur téléphonique Verizon qui offre un an d'abonnement à Disney+ à tous ses clients.

Forcément, ces chiffres impressionnants posent la question de Netflix qui a annoncé avoir franchi le seuil des 203,7 millions d'abonnés, mais en 10 ans d'existence. Il faut cependant raison garder et remettre les choses dans leur contexte, puisqu'à l'époque où Netflix s'est lancé, les plateformes de SVOD n'étaient pas aussi nombreuses à travers le monde, Internet haut débit n'était pas encore installé et surtout, la crise sanitaire liée à la pandémie de COVD-19 a aussi accéléré ce mode de consommation inédit. De même, on peut prendre en compte l'arrivée de Disney+ en Inde et dans d'autres pays d'Europe ces dernières semaines, qui ont permis à la plateforme de bondir de manière significative. Toujours est-il que pour revenir à la comparaison avec Netflix, ce dernier a mis 7 ans pour atteindre les 100 millions d'abonnés worldwide.







Tout cela met la pression aux autres platesformes déjà existantes, telles que Amazon Prime Video, AppleTV+ ou bien encore HBO Max, qui doit par ailleurs se déployer dans le monde, et notamment en Europe, dans les prochains mois. C'est d'autant plus inquiétant pour eux, puisque la Walt Disney Company a racheté en 2019 la Fox et tout son catalogue. Un renforcement de catalogue qui va se traduire dans quelques jours (le 23 février 2021 plus précisément) avec l'arrivée de la rubrique "STARS" sur Disney+ où l'on retrouvera des films réservés à un public adulte, c'est-à-dire moins familiaux, comme la saga Alien, Kingman ou Die Hard. A ce titre, on rappelle que Disney+ va voir son abonnement augmenter, et passer de 6,99€ à 8,99€, mais sans rien toucher au nombre de profils et d'écrans mis à disposition. Du coup, face à une croissance si exponentielle, Disney a revu ses objectifs à la hausse, et table désormais pour 230 à 260 millions d’abonnés d’ici 2024. Impressionnant.