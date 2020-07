DiRT 5 : un trailer leaké fait le tour du contenu, la version PS5 offerte aux joueurs PS4

Les magasins digitaux des différents constructeurs sont souvent des portes d'entrée aux fuites en tout genre : en l'occurrence, DiRT 5 n'y échappe pas et grâce au PlayStation Store, un bon gros trailer passant en revue tout son contenu vient d'être publié... puis aussitôt retiré. C'était déjà trop tard, bien entendu, puisque la bande-annonce circule un peu partout sur internet, laquelle est d'ailleurs disponible ci-dessous.L'occasion d'apprendre qu'il sera possible d'aller tâter les terres du Brésil, des USA ou encore du Maroc à travers un tas d'épreuves différentes les unes des autres (dont le retour du Gymkhana !) et, surtout, des bolides plus ou moins farfelus : un éditeur de voiture sera notamment de la partie pour personnaliser sa caisse en peinture ou en stickers et, histoire d'immortaliser vos créations, le mode Photo se proposera bien également.Côté multijoueur, on retrouvera des parties online mais aussi des locales jusqu'à quatre joueurs... et en écran splitté ! Une fonctionnalité pourtant basique mais devenue rare de nos jours et sur laquelle DiRT 5 insistera pour convenir aux plus sociaux d'entre nous.Enfin, on y apprend également que la version PS5, ou tout du moins la mise à niveau vers cette mouture next-gen, sera offerte aux joueurs ayant acheté le titre sur PS4 ! Un système qui fait définitivement plaisir et qui devrait se proposer également sur Xbox Series X (en tout cas, on le suppose) : étant donné que la fuite provient du PlayStation Store, il ne faut pas être étonné de ne pas avoir de mention d'une console Microsoft dans la bande-annonce en question.Bref, c'est la régalade : DiRT 5 sortira le 9 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One tandis que les éditions PS5 et Xbox Series X seront disponibles plus tard, quand les dites-machines seront enfin dans le commerce.