Destiny 2 : le cross-play bientôt une réalité ? La réponse de Bungie

Si les possesseurs de Destiny 2 bénéficient du cross-save depuis septembre dernier, le cross-play se fait en revanche toujours attendre. Est-ce mauvais signe ? Interrogé par nos confrères de Video Games Chronicle lors d'un événement communautaire organisé à Londres, le studio s'est plutôt montré flou sur le sujet. "Bien que nous ne soyons pas en mesure de promettre quoi que ce soit, je peux vous assurer qu'il y a énormément de discussions au sein de Bungie afin de proposer les meilleures fonctionnalités aux joueurs, a indiqué David 'Deej' Dague, le directeur de la communication. Ca fait des années que nous en avons, et c'est d'ailleurs ce qui a permis d'aboutir au cross-save. [...] Nous sommes toujours prêts à explorer des voies permettant aux joueurs de partager leurs expériences."Avant d'ajouter : "Après, il faut tenir compte des contraintes qui sont toujours les mêmes, à savoir les ressources dont nous pouvons disposer, les heures de développement, etc. Les décisions que nous prenons sont avant tout motivées par les fonctionnalités dans lesquelles nous souhaitons nous investir. On se demande constamment quelles sont celles susceptibles d'être les plus utiles aux utilisateurs. On s'interroge aussi sur ce que l'on pourrait faire pour que l'univers du jeu évolue et que les gens continuent de jouer à Destiny 2."Bref, Bungie botte en touche proprement pour éviter toute frustration éventuelle, et on peut le comprendre. Cela dit, les exemples de jeux s'étant mis au cross-play ne manquent pas (Rocket League, Minecraft, Fortnite entre autres), et même Sony Interactivement Entertainment - qui s'était montré réticent dans un premier temps - a fini par céder. Il serait donc dommage que Bungie n'en profite pas.