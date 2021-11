Demon Slayer : Susamaru et Yahaba sont les prochains démons à débarquer dans le jeu, les images

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles, c'était son manque de contenu au lancement. Avec seulement 18 combattants (dont 6 redites), autant de décors et des modes de jeu un peu chiche, le titre a déçu la presse et les joueurs. Un choix stratégique de la part de CyberConnect2 et de l'éditeur Aniplex qui se sont mis d'accord pour étaler le contenu post-launch sur plusieurs mois, ce n'est pas une surprise. A ce propos, on sait que 3 vagues de DLC gratuits vont débouler dans les prochaines semaines, et aujourd'hui, les développeurs nous annoncent que 2 nouveaux démons seront jouables prochainement, à savoir Susamaru et Yahaba. Ces derniers faisaient office de boss dans le mode solo du jeu, mais c'est début décembre qu'on va pouvoir les débloquer gratuitement, et découvrir que chacun des deux fait usage d'outils bien spéciaux. Si

L'un des principaux reproches que l'on pouvait faire àSusamaru se distingue par ses trois paires de bras et ses ballons capables d'arracher des têtes à chacun de leur passage, Yahaba est un démon a priori aveugle qui utilise ses mains éveillés pour envoyer les flèche de Koketsu et anticiper les attaques de ses adversaires. Ils sont d'autant plus redoutables lorsqu'ils attaquent en tandem.