Demon Slayer : Shinobu Kocho sort son trailer de gameplay et plein de papillons aussi

Cela faisait quelques semaines que CyberConnect2 n'avait pas communiqué autour de Demon Slayer : Hinokami Keppûtan, son jeu de baston qui ressemble énormément aux Naruto Ultimate Ninja Storm du même studio. Mais cette nuit, un nouveau trailer de présentation d'un nouveau personnage au roster a fait son apparition au Japon. Il s'agit de faire connaissance avec Shinobu Kocho, frêle de visu, mais ô combien féroce quand elle décide de faire exploser sa rage, et surtout ses papillons. On reconnaît bien ses signatures moves et surtout cette faculté à garder un sourire figé quelle que soit les situations. En attendant, sachez que le film "Le Train de l'Infini" vient de sortir aux Etats-Unis et il cartonne au box office. Au Japon, c'est devenu le film le plus rentable ever du pays, devançant Le Voyage de Chihiro qui détenait le record de nombre d'entrées jusqu'à présent.