Demon Slayer : le jeu de CyberConnect2 aussi sur PC, PS5 et Xbox One

Initialement prévu pour sortir sur PS4 uniquement, le jeu Demon Slayer développé par CyberConnect2 va finalement avoir droit à une sortie multi-support. C'est le magazine japonais Jump qui a vendu la mèche dans les pages de son dernier numéro. Le studio japonais basé à Fukuoka préfère donc mettre toutes les chances de son côté en favorisant également le PC, la Xbox One et bien sûr la PS5. D'ailleurs, on peut obtenir quelques informations grâce au magazine Jump, comme le fait que le jeu proposera un mode Histoire qui nous permettra de revivre les aventures de Tanjirō, mais aussi un mode Tag Battle pour des combats plus dynamiques. Connu sous le nom de Kimetsu no Yaiba : Hinokami Keppuutan au Japon, le jeu devrait nous révéler d'autres détails croustillants dans les prochaines semaines. En attendant, voici les scans.