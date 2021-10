Demon Slayer : le jeu de CyberConnect2 a dépassé le million de copies vendues en 1 semaine

Disponible depuis le 15 octobre partout dans le monde, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles a été accueilli de façon mitigé par la presse spécialisée, qui reproche au jeu un contenu beaucoup trop faible pour un titre de cette trempe. Mais cela n'a pas empêché le public de répondre présent, et en masse, puisque les chiffres de ventes fraîchement dévoilés révèlent plus d'un million d'exemplaires vendus à travers le globe. Preuve que la licence est suffisamment puissante pour que le grand public se rue sur le jeu, pressé de pouvoir incarner les combattants les plus populaires du moment. Pour revenir sur les chiffres un peu plus en détails, Aniplex a précisé qu'il s'agit de l'ensemble des ventes, toutes plateformes et éditions confondues, qu'il s'agisse des versions digitales comme des jeux en boîte. Au Japon d'ailleurs, 115 000 copies en physique ont été écoulées sur PS5 et PS4. L'éditeur japonais et le studio CyberConnect2 ont d'ailleurs précisé que le roster va s'enrichir dans les semaines à venir, avec l'introduction de nouveaux démons à incarner. Allez, on vous remet du gameplay pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si vous êtes passé à côté.