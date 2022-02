Demon Slayer : le jeu de baston de CyberConnect2 arrive sur Switch, premiers détails

Sorti le 15 octobre 2021 sur PC, PS4, Xbox Series, PS4 et Xbox One, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles n'avait pas eu droit à sa version Nintendo Switch. Une erreur que le studio CyberConnect2 vient de corriger en annonçant l'arrivée de son jeu de baston sur la console hybride de Nintendo. Comment en effet se passer du marché de la Switch quand on a déjà vendu plus de 1.3 millions d'exemplaires en l'espace de 3 mois avec un contenu assez pauvre ? C'est donc le 9 juin 2022 sur cette édition Switch fera ses débuts avec deux éditions qui seront commercialisées, du moins au Japon. Il y aura le jeu en édition standard et une autre en version Deluxe. Dès que d'autres informations complémentaires arriveront, on vous les partagera bien évidemment.