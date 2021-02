Demon Slayer : du gameplay officiel de Inosuke et de Zenitsu, ça pète dans tous les sens

Décidément, depuis une dizaine de jours et le fameux livestream japonais region locked organisé par CyberConnect2 et les comédiens de doublage japonais, Demon Slayer ne fait que parler de lui. Plus connus sous le nom de Kimetsu no Yaiba : Hinokami Keppuutan au pays du Soleil-Levant, le nouveau jeu de baston des développeurs de la saga Naruto Ninja Storm n'arrête pas de révéler l'identité des personnages qui seront au roster de lancement. Après Tanjiro et Nezuko il y a quelques jours, c'est désormais au tour de Hashibira Inosuke et d'Agatsuma Zenitsu de nous montrer un peu l'étendu de leur talent et des différents coups spéciaux qu'on a l'habitude de voir dans l'animé et qui se retrouvent téléportés dans ce jeu incroyablement furieux. Si Zenitsu est avant tout un coureur de jupons, et qu'il est un peu peureux sur les bords, n'oublions pas qu'il est un pourfendeur de démons au même titre que Tanjiro. Quant à Hashibira Inosuke et sa tête de sanglier, il ne se montre jamais sans son masque de sanglier, symbole de la force, qu'il porte pour une raison inconnue. Il adopte une technique offensive à deux lames et nomme une de ses attaques "charge du sanglier". En attendant que la promotion ne démarre aussi en France, sachez que ce Demon Slayer est attendu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.