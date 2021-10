Demon Slayer : Akaza et Rui seront en DLC gratuit après la sortie du jeu, les images

Nous sommes à quelques jours de la sortie de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles et même s'il est vrai qu'en Europe, la communication fut laborieuse, au Japon, on continue de nous donner des informations importantes. L'éditeur Aniplex nous révèle par exemple que le jeu aura droit à une mise à gratuite gratuite après le lancement, afin d'enrichir le roster de deux personnages supplémentaires. Il s'agit de Akaza et Rui, qui appartiennent au clan des Douzes Lunes Démoniaques, sachant qu'à chaque nouvel update, deux nouveaux démons seront à chaque fois rajoutés. Un total de 6 démons débarqueront au fils des semaines/mois et Aniplex nous propose déjà de regarder des images de Rui et Akaza en action.