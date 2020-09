Demon's Souls : une vidéo compare le remake avec le jeu de 2009, sacrée refonte

Hier, pour la première fois, Sony a enfin pu dévoiler du gameplay de Demon's Souls : une séquence qui a largement convaincu le public, nostalgique d'un jeu qui avait marqué les esprits en 2009 et lancé le fameux genre de FromSoftware. Avec une rapidité et une précision exemplaires, la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits s'est alors attelée à une vidéo comparative, mettant côte à côté la version originale et cette refonte opérée par Blue Point Games.Et il n'y a pas à dire, les développeurs ont charbonné pour moderniser l'expérience, que ce soit au niveau des animations, des textures, du remodelling des environnements, des effets de lumière ou de la réduction des temps de chargement. Mais plutôt que les mots, la vidéo :Demon's Souls sera l'un des titres du lancement de la PlayStation 5, prévue le 19 novembre 2020 dans nos contrées. En revanche, attendez-vous à faire chauffer la carte bleue puisque l'on vient d'apprendre que le soft sera vendu au prix de... 79,99 euros. Et d'ailleurs, ce ne sera pas le seul du line-up