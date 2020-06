Demon's Souls : un remake de premier ordre annoncé sur PS5, le trailer titanesque

Cela faisait un sacré bout de temps que les rumeurs le laissaient entendre, voici l'affaire enfin officialisée : le célèbre et culte Demon's Souls va bien s'offrir un splendide remake digne de ce nom et il sortira... sur PS5. Sony vient de le dévoiler en grande pompe lors de son show de présentation, confirmant au passage son développement par Bluepoint Games : loin d'être inconnu au bataillon, il s'agit du studio ayant œuvré entre autres sur la somptueuse refonte de Shadow of the Colossus en 2018.En d'autres termes, le projet est entre de sacrées bonnes mains et s'offre même un premier trailer sombre, redoutable et colossal en 4K : le premier opus culte de FromSoftware, celui qui a ouvert la voie aux phénomènes Dark Souls et autres Sekiro, s'apprête donc à revenir comme il se doit, beau comme un diable. Affûtez les épées, aiguisez vos sens et préparez votre sang froid...