Demon's Souls : le jeu pourrait bien faire partie du line-up de la PS5, les indices

Annoncé lors du reveal PS5, le remake de Demon's Soul a fait sensation auprès de tous les amateurs de FromSoftware (et Dieu sait qu'il y en a). Seulement voilà, le projet opéré par Bluepoint Games n'a pas encore de date de sortie : pourtant, quelques indices troublants indiquent que le titre pourrait bien arriver en même temps que la machine...Le jeu vient en effet d'être listé chez les organismes de classification japonais et coréen : généralement, et même s'il existe bien entendu des contre exemples, il s'agit là d'un geste révélateur chez les jeux Sony, annonçant souvent une sortie quelques mois plus tard seulement. Il n'en fallait pas plus pour que le web tout entier s'excite, la nouvelle se répandant comme une traînée de poudre.Particulièrement songeur, un internaute a alors demandé clarification sur Twitter à Imran Khan, l'ancienne tête pensante de Game Informer, aujourd'hui à son compte et chroniqueur chez Kinda Funny. Le journaliste (toujours très bien renseigné) a répondu : "Autant que je le sache, ils ont toujours ciblé une sortie du jeu au lancement de la console, ou dans la fenêtre de lancement", avoue-t-il en mettant toutefois une réserve à cause du COVID-19. Si l'homme dit vrai, Demon's Soul ferait donc bel et bien partie du line-up de la PlayStation 5... ou arriverait tout du moins très peu de temps après sa commercialisation. Nous, on dit oui.