Demon's Souls : des images pour illustrer l'éditeur de personnage et le mode Photo, ça promet

Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Demon's Souls donnait des nouvelles par le biais d'une somptueuse démo de gameplay - la deuxième - d'une durée de cinq minutes haletantes. Histoire de faire monter l'excitation en attendant la sortie prévue le 19 novembre 2020, en même temps que la PlayStation 5, de nouveaux screenshots nous parviennent et ceux-ci illustrent deux éléments : l'éditeur de personnage, qui sera ici bien plus poussé que dans le jeu original, et le mode Photo. Quand on connait la patte artistique du célèbre jeu de FromSoftware, ici retapée par le studio Blue Point Games, autant dire qu'il devrait y avoir de quoi faire.