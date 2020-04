Death Stranding : la veste de Sam Porter à 1900$ déjà en rupture de stock

Rappelez-vous, en novembre 2019, Hideo Kojima et Yoji Shinkawa apparaissaient aux côtés de Errolson Hugh , un designer canadien de renom, réputé pour son style vestimentaire bien à lui et fondateur de la marque Acronym. Le truc qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que la veste que portait Kojima au moment de la photo était bel et bien le fruit entre le game designer japonais et le styliste canadien. Une veste qui a été mise en ligne très récemment et qui est d'ores et déjà en rupture de stock, alors que son prix de 1900$ n'est pourtant pas accessible à tous les porte-monnaies.Mais il faut croire que les fans de Kojima et du jeu Death Stranding prennent au pied de la lettre le fameux adage : "Quand on aime, on ne compte pas". Pour l'heure, impossible donc de commander le blouson J1A-GT qui reprend le style de celui que porte Sam Bridges (Norman Reedus dans le jeu) dans Death Streading, il va soit falloir attendre un réassort, soit aller fouiner du côté de chez eBay. Et croyez-nous, le tarif ne sera pas le même...