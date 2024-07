Deadpool & Wolverine : le retour du grand MCU ? (Critique sans spoiler, promis juré craché)

Parler de Deadpool & Wolverine sans évoquer le moindre spoil, c'est un exercice on ne peut plus périlleux, je dirai même que c'est digne d'un numéro d'équilibriste, tant le film est un spoiler à lui tout seul. De la première minute jusqu'à la scène post-générique, il n'y a quasiment aucune séquence qui ne peut être évoquée sans qu'on ne divulgâche quoique ce soit. Mais une promesse est une promesse, il n'y aura absolument aucun spoiler dans cette critique, absolument rien, nada, que chi. Et ce ne serait pas cool de ma part de le faire car le film est tellement basé sur l'effet de surprise que ce serait vous gâcher l'euphorie de voir un tel spectacle sur grand écran. A titre de comparaison, c'est un peu ce que Sony a fait en 2021 avec Spider-Man No Way Home en réunissant Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland dans un même film, sauf que dans Deadpool & Wolverine, c'est fait avec plus de panache, d'humour, de gros mots et surtout du gore. Deadpool & Wolverine ne fera p'tet pas avancer le MCU, mais il y a au moins une prise de conscience et cela faisait un bail qu'on n'avait pas autant apprécié un Marvel depuis Avengers Endgame.

Jusqu'à présent, les films Deadpool et X-Men étaient la propriété de la 20th Century Fox. Si ces super-héros appartiennent bien à l'écurie Marvel dans les comic-books, les droits ciné, c'est la Fox qui les détenait. Comme Sony qui a les plein pouvoirs pour exploiter le nom de Spider-Man et de tous ses spin-off sur grand écran. Sauf que voilà, en 2019, Disney a racheté la Fox pour un montant de 71 milliards de dollars et compte bien en profiter. Une somme similaire à ce que Microsoft a mis sur la table pour se payer Activision-Blizzard-King il y a quelques années. Et quand on y repense, Disney qui rachète Star Wars pour 4 milliards et Marvel pour 4 milliards égalemen t, ça paraît tellement dérisoire aujourd'hui... Mais revenons à nos moutons : avec la Fox qui appartient à Disney désormais, c'est l'occasion rêvé de récupérer les X-Men, Deadpool, mais aussi Les 4 Fantastiques pour les intégrer au MCU. En 2019, Marvel Studios était à son apogée, notamment après avoir conclu 10 ans de MCU avec Avengers Endgame et avait donc en tête de de relancer la saga mutante pour l’intégrer à son Cinematic Universe avec des nouveaux acteurs. Une bonne nouvelle pour certains, une crainte pour les autres, parce que depuis Avengers Endgame, le MCU est sur le déclin. Les films se vautrent au box office, mais aussi en qualité, embourbé dans un arc Multiverse duquel Marvel a du mal à s'extirper.







C'EST LE MERCATO !



Tous ces détails de rachats et de transferts d'écuries sont expliqués dans les 30 premières minutes du film, en alternant entre scènes d'action, flashbacks et voix off de Deadpool, le tout avec un rythme parfaitement maîtrisé, et en faisant appel au TVA qu'on a découvert dans la série Loki, mais aussi via la montre que Cable utilisait dans Deadpool 2. Il y a d'ailleurs quelques éléments qui risquent de vous emmêler les pinceaux en terme de timeline et de multiverse et ce que vous devez comprendre, c'est que Deadpool vivait dans sa propre époque, que celle du MCU, c'est la Terre 616, tandis que la timeline des films X-Men de la Fox correspond à la Terre-10005. Et donc l'idée, c'est de réunir tout le monde sur la Terre 616, la timeline sacrée du MCU. L'autre problème avec le cas Deadpool, c'est que les deux premiers épisodes avaient été des réussistes d'adaptation, aussi parce qu'ils étaient violents, crus dans leur propos et désinvoltes dans leurs situations. Sauf qu'on connaît la maison de Mickey quand il s'agit d'édulcorer les oeuvres pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Bah oui, Disney veut à tout prix plaire à tout le monde, au plus grand nombre même, que ses films soient visibles pour les grands, mais aussi les petits. Sauf que non, ça ne colle pas à l'esprit Deadpool et c'est ça que les fans craignaient.







Soyez rassurés, le Rated-R (interdit aux moins de 17 ans aux Etats-Unis) a été respecté. Non seulement ce Deadpool & Wolverine conserve l'esprit et la violence des premiers Deadpool, mais Ryan Reynolds se permet même d'en rajouter une couche en se moquant ouvertement de Marvel et de Disney. Les deux sociétés en prennent tellement pour leur grade que c'est un délice que d'entendre Deadpool et son alter ego Winston Wade balancer des missiles contre Kevin Feige, tous les ratés du Multiverse et toute la stratégie de Disney qui consiste à sucer la moelle des licences qui fonctionnent jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tout cela est fait avec tellement de désinvolture, en impliquant en plus le spectateur avec lui, puisqu'à chaque fois, Deadpool brise le 4è mur, soit en nous faisant des clins d'oeil à nous spectateurs, soit en prenant carrément la caméra pour insulter la Fox par la même occasion. Non vraiment, c'est du génie. Ryan Reynolds est clairement ce qui pourrait arriver de mieux à Deadpool.







IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN REYNOLDS



Maintenant qu'on sait que l'esprit Deadpool n'a pas été dégradé en passant de la Fox à Disney, l'autre question qui reste en suspens, c'est de savoir comment on intègre les X-Men au MCU, et c'est là peut-être que la bât va blesser. Forcément, avec Wolverine qui partage l'affiche aux côté de Deadpool, on s'est dit que c'était l'arbre qui cachait la forêt et que les X-Men allaient être introduits dans le MCU via le Multiverse. Disons que ça l'est dans un sens, mais pas de la manière qu'on attendait. Je ne peux pas aller plus loin dans les explications sinon je vous spoile tout l'intérêt du film. Tout ce que je peux vous dire c'est que oui, vous allez en voir des mutants, mais peut-être pas ceux et celles que vous attendiez. Est-ce un défaut pour autant, pas nécessairement parce que Ryan Reynolds et le réalisateur Shawn Levy ont été suffisamment malins pour nous surprendre et surtout faire de chaque situation une moment de pure délice et de pure plaisir. Vous allez rire pendant le film, parfois à gorge déployée, tellement on assiste à des scènes inattendues. Le film enchaîne les caméos, certains minimes, d'autres plus importants, mais il est certain que vous allez forcément applaudir dans la salle. C'est du moins ce qui s'est passé lors de la projection presse.







Il y a au moins 3 caméos qui vont vous faire dresser les poils surtout, et ce qui est bien avec les films Deadpool, c'est que ces caméos donnent au public ce qu'il veut, mais n'hésite pas à se les réapproprier juste après avec un contre-pied presque systématique. On l'a vu avec la team des X-Force dans Deadpool 2, c'est aussi le cas avec ce Deadpool & Wolverine. Est-ce qu'on est au niveau de la hype des 3 Spider-Men réunis dans No Way Home ? Clairement oui, surtout que dans ce Deadpool Wolverine, c'est nettement plus gratifiant je trouve, dans la mise en scène. On n'est pas dans une apparition de légendes dans une cuisine pré-fabriquée en studio. Y a du contexte ici et surtout de l'action nettement mieux fichus. D'ailleurs, petit mot sur les CGI, qui sont largement mieux maîtrisés dans ce Deadpool & Wolverine que la synthèse parfois dégueulasse de No Way Home. Marvel a donné du temps aux artisans de travailler et ça se voit à l'écran.







WELCOME BACK



Si l'on sait déjà que Ryan Reynolds est né pour incarner Deadpool, c'est aussi le cas avec Hugh Jackman, qui rempile donc 7 ans après l'excellent Logan et la fin parfaite que le personnage méritait. Pour beaucoup de personnes, moi y compris, c'était casse-gueule de faire revenir le personnage après cette fin parfaite, mais Ryan Reynolds et Shaw Levy ont trouvé le meilleur moyen de faire revenir Wolverine à l'écran. C'est fait en faisant usage du Multiverse certes, mais c'est fait avec avec intelligence et avec un humour bienvenu qu'on accepte volontier ce retour presque inattendu, et en vrai, quel plaisir de revoir Hugh Jackman endosser cette fois-ci le véritable costume de Wolverine. C'est peut-être ce qui lui manquait dans son palmarès en tant que Logan. Et pour le coup, ce film lui permet d'incarner plusieurs Wolverine issus des comics-books, mais j'en dis pas plus. Tout ce que je peux ajouter en revanche, c'est que du haut de ses 55 ans, Hugh Jackman prouve qu'il est le Logan qu'on a toujours mérité malgré son mètre 90. D'ailleurs, le film n'hésite pas à jouer à un moment donné sur la taille de l'acteur vis-à-vis du personnage dans les comics, c'est absolument génial.







Ce qui est dommage en revanche, c'est que le film ne va pas plus loin que son discours méta et de la prise de conscience d'un MCU à la dérive par ses propres pontes. J'aurais aimé que le film aille plus loin, en intégrant les mutants de façon officielle, quelque part ça l'est parce qu'on en voit et qu'il y a Hugh Jackman, mais il est assez évident que les vrais X-Men seront introduits autrement, d'autant que Marvel va s'en doute caster d'autres acteurs. Il est assez évident après ce film que le vrai Logan du MCU sera incarné par un nouvel acteur, qui n'est sans doute pas encore trouvé, mais si le plan est de continuer le MCU avec les X-Men, Hugh Jackman ne peut pas être le Logan officiel. Chaque chose en son temps évidemment, mais on aurait aimé plus, même si le film réussit son pari principal, à savoir relancer la hype autour du MCU. Maintenant, il faut que les autres films et les autres projets soient de cette même qualité, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec le Multiverse, que les 4 Fantastiques deviennent le fil conducteur des prochaines phases et que Reed Richards devienne le nouveau leader des Avengers. On a perdu Iron Man et Robert Downey Jr, mais on aura Pedro Pascal comme nouveau chef de file. Est-ce qu'on a perdu au change. Seul l'avenir nous le dira... Dans tous les cas, ce Deadpool & Wolverine est de loin l'un des meilleurs films du MCU depuis Endgame et ça fait du bien de voir qu'on se bouge du côté de Kevin Feige pour rattraper 5 ans de dérive et de super héros fatigue...





NOTRE NOTE : 8,5/10