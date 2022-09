Dead Space Remake : trois nouvelles images, les développeurs n'ont pas renoncé au plan-séquence

"Bien sûr, on a nos propres opinions, mais ça ne veut pas dire que ce sont les bonnes, précise Philippe Ducharme, le producteur. On voulait avoir leur opinion brute sur un certain nombre de sujets polarisants, donc on a compilé leurs commentaires pour prendre des décisions éclairées."Du côté de l'histoire, EA Motive a non seulement repris des éléments du jeu de base, mais le studio a aussi intégré des moments présents dans les comics, Dead Space 2 et Dead Space 3 afin d'enrichir l'univers du remake. On pourra même apercevoir des personnages secondaires qui, dans Dead Space, ne sont mentionnés qu'à travers les messages audio. Pour ce qui est du gameplay, on nous explique que les déplacements zéro-gravité ont été améliorés, et que le fameux système de démembrement est encore plus dynamique."Quand vous commencez à tirer, vous voyez la peau et la chair qui se détachent du corps de l'ennemi, puis vous commencez à voir les os en dessous, indique Roman Campos-Oriola. Vous pouvez ensuite entailler les os puis arracher le membre, et ainsi de suite. Visuellement, c'est incroyable, mais ça permet aussi à la personne qui joue de connaître en temps réel la quantité de dégâts qu’elle inflige." Enfin, les développeurs n'ont pas renoncé l'idée de faire de Dead Space un long plan-séquence à la façon d'un God of War, une ambition dont ils avaient déjà parlé durant l'été 2021 . Ainsi, du début à la fin du jeu, il n'y aura aucun cut, ni d'écran de chargement, sauf si l'on meurt. En clair, on pourra explorer l'intégralité de l'USG Ishimura d'un seul bloc. En termes d'immersion, ça s'annonce pas mal, surtout si l'on ajoute le travail réalisé en matière de sound design.Pour mémoire, Dead Space Remake est attendu pour le 27 janvier 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS5.