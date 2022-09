The Callisto Protocol : le Story Trailer a été lâché en VF, on en sait plus sur Jacob

The Callisto Protocol prépare son arrivée sur PC et consoles, avec la publication de son Story Trailer le jour où le remake de Dead Space nous donnait de ses nouvelles. Hasard de calendrier ou stratégie bien huilée de la part de Glen Schofield, cette nouvelle mise en abîme de The Callisto Protocol confirme son nouveau statut de survival horror sale et bien gore. Doublée en VF, cette vidéo est l'occasion d'en savoir un peu plus sur Jacob, ce prisonnier qui va se retrouver plongé dans Black Iron, ce pénitencier claustrophique situé dans l'espace, où des êtres se transforment en créatures visqueuses et pleine de pustules, avides de chair et de sang. Le jeu promet d'être angoissant, plein de combats féroces au corps-à-corps, avec des passages de jump-scares qui s'annoncent bien flippants. La sortie de The Callisto Protocol est attendue pour le 2 décembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.