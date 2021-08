Dead Space Remake sera en plan-séquence de début à la fin, comme GOD OF WAR

Depuis son annonce, le remake de Dead Space fait des émules. Attendu sur PC et uniquement consoles next gen', PS5 et Xbox Series X|S, le titre développé par EA Motive ne sera pas uniquement une restauration du jeu d'origine de 2008. En effet, les têtes pensantes aux commandes de ce projet ont de grosses ambitions, et récemment, nous avions appris que le renouveau de Dead Space passera aussi par l'intégration de séquences inédites, qui avaient été coupées au montage final . D'autres bonus sont attendus, comme des éléments de gameplay repris des deux autres Dead Space, histoire d'assouplir un peu plus le jeu. Mais il y a encore du nouveau, puisqu'à l'occasion d'une interview interne chez Electronic Arts et posté sur le site officiel de l'éditeur américain , on apprend par le biais de Roman Campos-Oriola, Creative Director du jeu (et accessoirement ancien de chez Ubisoft ayant travaillé sur Red Steel 2 et For Honor) que les équipes de développement se sont inspirés de ce qui a été fait sur le dernier GOD OF WAR en matière de mise en scène, à savoir un jeu réalisé entièrement en plan-séquence.

Grâce aux SSD qui offrent des échanges de données ultra rapides sur les machines modernes, on est capable de charger et de décharger très rapidement. Notre objectif est d'offrir une expérience complète, sans interruption et Dead Space sera un plan-séquence, du début jusqu'à la fin du jeu au moment des crédits.



L'objectif qu'on a fixé aux équipes, c'était qu'une fois que le joueur a pris la manette, il doit être complètement immergé et ne plus avoir la notion de temps. C'est ainsi qu'on imagine cette immersion, que les gens plongent dans le jeu et n'en ressortent une fois que le générique de fin défile à l'écran...

Voilà des propos qui ne font que consolider tout l'intérêt que nous portons à ce remake de Dead Space, qui semble aller un peu plus loin que la simple restauration d'assets. Il semble désormais acté que Electronic Arts a de nouvelles grandes ambitions pour cette série, et en fonction des ventes, peut-être miser dessus sur le long terme. Dans tous les cas, les équipes en charge du développement veulent à tout prix conserver l'état d'esprit du premier épisode, ne pas trahir ses origines et ce que Visceral Games a apporté au jeu d'horreur avec ce Dead Space en 2008.