Dead Space Remake : des scènes coupées et d'autres bonus inédits ? Le directeur créatif lâche du biscuit

En confirmant l'existence du remake de Dead Space lors de son EA Play Live du 22 juillet, Electronic Arts a généré une sacré hype autour de cette licence qui mérite un retour digne de ce nom. Si la plupart des gens étaient très heureux de retrouver les aventures d'Issac Clarke, d'autres estiment qu'un remake est insuffisant. Pour Electronic Arts, faire revenie la franchise d'entre les morts est un défi hautement périlleux. Car quand bien même, elle jouit d'une aura forte auprès des hardcore gamers, du côté du grand public, la série n'a jamais abouti à des ventes colossales. Malgré cela, nous avons eu du nouveau du côté des développeurs, et du studio EA Motive qui le gère pour qu'il revienne dans un nouvel écrin next gen' du plus bel effet. Le directeur créatif du jeu, Roman Campos-Oriola, s'est exprimé à nos confrères de IGN.com afin de donner quelques détails sur ce come-back très attendu.Il explique que l'objectif est bel et bien de ressusciter un jeu d'horreur, mais aussi d'aller plus loin que le simple remake. En effet, EA Motive a accès à l'ensemble des assets originaux du jeu développé à la base par Visceral Games, ce qui inclut de nombreux éléments qui n'ont pas été gardés dans le jeu, en raison de contraintes techniques. Treize ans plus tard, ces obstacles n'existent plus vraiment sur consoles next gen', ce qui signifie qu'on pourrait avoir à des scènes inédites, ce qui permettrait d'offrir plus de surprises même à ceux qui connaissent le jeu par coeur. Mieux encore, Roman Campos-Oriola explique avoir réfléchi à intégrer des éléments des deux autres épisodes de Dead Space, notamment sur le lore, mais aussi en termes de gameplay, comme les fameuses zones sans gravité qu'on avait pu expérimenter dans Dead Space 2. Histoire de bien marquer le coup, le directeur créatif d'EA Motive explique qu'il s'agit d'un véritable remake, tout étant retravaillé from scratch, sachant que de nouvelles animations ont également été ajoutées aux différents personnages et autres créatures. De quoi faire grimper le hypomètre encore plus haut.La sortie de Dead Space est attendue pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.