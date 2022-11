Dead Island 2 : le jeu est reporté encore une fois, la nouvelle date déjà connue

Can't wait to show you more on December 6th:



- our Twitch channel: https://t.co/4H3F7wbjIh

- our YouTube channel: https://t.co/xW0cNwjmS7

- our Website: https://t.co/Erh4Juv3fJ — Dead Island (@deadislandgame) 17 novembre 2022

Officialisé en 2014, Dead Island 2 était censé sortir au printemps 2015, sachant qu'à l'époque, le jeu était en développement chez Yager Development. Or, en avril 2015 , certaines rumeurs laissent entendre que la commercialisation du jeu pourrait être repoussée. Deep Silver décide de prendre la parole une semaine plus tard pour confirmer la nouvelle. "Nous nous sommes toujours fixés un objectif avec Dead Island 2 : créer une suite capable de faire franchir un palier à la série. Un jeu comprenant tout ce que nos fans adorent dans Dead Island - plusieurs personnages jouables, la coopération, transformer un endroit paradisiaque en une véritable boucherie avec des zombies - avec, en prime, encore plus de contenu et d'options de combat. Et nous tenions à ce que tout cela soit prêt pour ce printemps. C'est pourquoi nous avons décidé de repousser la sortie du jeu à 2016", avait-il notamment expliqué L'été suivant, l'éditeur fait savoir que le projet a été retiré à Yager Development et qu'il est à la recherche d'un nouveau partenaire. "Notre équipe est composée des meilleurs créatifs et de programmeurs talentueux qui partagent tous une identité commune, avait alors expliqué Timo Ullman, le patron du studio. Ils ont travaillé avec enthousiasme pour permettre à Dead Island 2 de franchir un cap en termes de qualité. Toutefois, Yager et Deep Silver n'ont plus la même vision sur le projet, ce qui a conduit à cette décision." C'est finalement Sumo Digital qui récupère le projet comme annoncé par Deep Silver en mars 2016 S'ensuit alors une période durant laquelle Deep Silver, puis THQ Nordic (qui a racheté la maison-mère Koch Media en 2018) assure que Dead Island 2 est toujours en développement. D'ailleurs, en 2019, on apprend que Dambuster Studios est désormais aux commandes du projet . Bref, ça continue de travailler en sous-marin, ce qui nous mène à la gamescom 2022 où une nouvelle date est annoncée : le 3 février 2023. Les fans pensaient en avoir terminé avec ces péripéties, mais c'était sans compter sur un ultime rebondissement qui a eu lieu ces dernières heures. En effet, Deep Silver a annoncé via Twitter que la commercialisation du jeu était repoussée au 28 avril 2023. Un report de douze semaines donc qui permettra aux équipes de peaufiner les derniers éléments.Histoire de rassurer la communauté, l'éditeur souligne que le développement du jeu est entrée dans sa dernière ligne droite et que les développeurs souhaitent simplement s'assurer que le résultat soit à l'hauteur des attentes suscitées ces huit dernières années. Et pour que la pilule soit plus facile à avaler, on nous promet un nouveau trailer de gameplay pour le 6 décembre. Dead Island 2 est attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One et PC.