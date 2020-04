Dead Island 2 : le jeu devrait sortir sur PS5 et Xbox Series X, le cross-gen de mise

L'histoire est décidément compliquée pour Dead Island 2 qui, annoncé en 2014, a connu de nombreuses embûches sur son chemin : d'abord confiée à Yager puis à Sumo Digital avant d'être reprise dernièrement par Dambuster Studios, la conception du FPS continue néanmoins d'avancer et livre aujourd'hui un nouveau détail important.Les développeurs britanniques viennent effectivement de poster une offre d'embauche pour le moins évocatrice, cherchant un "art director" pour le titre, jugé comme "révolutionnaire pour les actuelles et futures plateformes". Rien que ça.Si l'on attend de voir le jeu avant de se prononcer sur une telle ambition, Dead Island 2 devrait sortir sur PC, PS4, Xbox One mais aussi donc PS5 et Xbox Series X : une publication multiplateforme dont la date n'est pas encore prononcée. Espérons que cette Arlésienne ne soit pas une douche froide.