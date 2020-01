Days Gone : une grosse mise à jour de 30Go, voici tout ce qu'elle rajoute (et retire)

"La prime de « Mieux vaut allumer un cierge » devrait pouvoir être obtenue correctement.

Optimisation générale de certaines missions.

Le score s'ajuster correctement lors de l'utilisation de réservoirs d'oxygène dans le défi « Rechargé ».

La mission « L'espion anarachiste » réinitialisera correctement les pièges si vous l'échouez.

La lumière de l'hélicoptère de la mission « Sorti de nulle part » a été corrigée.

Optimisation générale de la jouabilité lorsque vous lancez votre partie avant l'installation complète.

Améliorations générales de l'optimisation et de la stabilité."





On rappelle que Days Gone met en place Deacon St John, motard et gros dur lâché dans un Orgeon infesté. Meurtri par la mort de sa dulcinée, il devra survivre par tous les moyens, batte de baseball cloutée à l'appui. D'ailleurs, notre test est disponible ici . Allez y jeter un œil.

Sorti en avril dernier, Days Gone s'est déjà vu corriger par de nombreuses mises à jour. En voici une toute récente publiée par Sony Bend, la 1.61, et celle-ci comprend une modification de taille : elle diminue la taille du jeu de 20 Go... alors qu'elle en pèse elle-même 30 ! Un changement plutôt ironique mais particulièrement pratique, faisant alors passer le poids du titre à moins de 40 GO (contre plus de 60 auparavant).De plus, voici la liste des corrections de ce patch sympathique :