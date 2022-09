Cyberpunk Edgerunners : nouveau trailer de la série animé Netflix, ça pisse le sang

On l'avait découvert lors du Summer Game Fest 2021, la série animée Cyberpunk Edgerunners prépare son arrivée sur Netflix. Mieux, la date de sortie vient d'être révélée et ce sera le 13 septembre prochain qu'on va pouvoir découvrir ce que nous réserve le studio Trigger. Pour rappel, cette série sera composée de 10 épisodes (la durée n'est pas connu en revanche) et racontera l'histoire de David Martinez, un gamin des rues qui cherche à survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Après une tragédie personnelle, David décide de prendre sa propre destinée en main en devenant un edgerunner, soit un mercenaire hors-la-loi également connu sous le nom de Cyberpunk.







Pour la petite histoire, sachez que CD Projekt Red a collaboré avec Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) en tant que directeur de la série, tandis que Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA : Brand New Animal) s'est chargé de créer les personnages avec une équipe. Quant au scénario, il a été écrit par Masahiko Otsuka (Star Wars : Visions ‘The Elder’) et Yoshiki Usa (série des GRIDMAN UNIVERSE) à partir des éléments fournis par CD Projekt Red. La musique originale est composée par Akira Yamaoka (série des Silent Hill). Bref, que des grands noms qu'on peut voir à l'oeuvre dans ce tout nouveau trailer, particulièrement gore et sanglant.