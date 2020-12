Cyberpunk 2077 vs GTA 5 : on compare les deux open worlds, Rockstar Games est au-dessus

Voilà une grosse semaine que Cyberpunk 2077 est sorti dans le commerce et il n'y a pas une journée sans que l'actualité soit consacrée au titre de CD Projekt Red. En trending topic plutôt pour son bad buzz que ses grandes qualités qui sont pourtant nombreuses, Cyberpunk 2077 est un jeu qui a nécessité 8 ans de développement (autant qu'un Red Dead Redemption 2) et qui aura demandé plus de 300 millions de dollars d'investissement. Alors certes, le titre est d'ores et déjà rentable avec ses 8 millions de précommandes, mais il est désormais sujet à de nombreuses discussions, notamment concernant les versions PS4 et Xbox One qui ne tiennent pas la route. Souvent comparé comme étant un GTA dans un modne futuriste, Cyberpunk 2077 en prend les codes bien entendu (open world urbain, possibilité de faire littéralement du grand theft auto, tirer à tout bout de champ avec son arme) et il était impossible de ne pas le comparer à GTA 5, l'un des open worlds les plus fous que Rockstar Games ait créé.Les deux jeux sont donc mis côté-à-côté afin d'observer comment notre personnage se comporte chacun dans leur open world. Tirs dans les pneus de voiture, tir dans l'eau, effets de fumée lors du burnout des pneus, comportements des PNJ quand on les menace dans la rue, lorsqu'ils sont en voiture, les départs de feu dans la nature, les animations sous l'eau, comportement des ragdolls, etc. Qu'importe les situations, c'est toujours GTA 5 qui s'en sort le mieux, ce qui prouve leur savoir-faire et le soin apporté aux détails dans leurs jeux. Les boss quoi.