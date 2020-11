Cyberpunk 2077 : voici les nouvelles configurations PC, avez-vous de quoi faire tourner la bête ?

Il y a quelques semaines, Cyberpunk 2077 avait déjà dévoilé ses configurations PC : les voici désormais mises à jour par CD Projekt qui, profitant de la hype construite autour du dernier Night City Wire, a dévoilé un tout nouveau tableau de détails techniques. On y retrouve donc la configuration recommandée et la minimale avec, cette fois-ci, une prise en charge du RTX, le ray-tracing officiel de Nvidia. Et pour faire tourner le FPS à fond les ballons, oui, vous risquez d'avoir besoin d'une machine totalement dans l'ère du temps. Jugez plutôt :On rappelle que Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre sur Windows, donc, mais aussi sur PlayStation 4 et Xbox One. Des versions PS5 et Xbox Series X débarqueront un peu plus tard, on ne sait pas encore trop quand.